(ANSA) – ROMA, 21 FEB – L’Aci Rally Italia Talent targato Suzuki fa tappa in Veneto festeggiando il record di iscritti. La settima selezione regionale del Grande Fratello dei motori si svolgerà sull’Adria International Raceway di Cavanella PO in questo fine settimana: il numero totale dei partecipanti nel 2019 con 3 selezioni alla fine ha superato la quota record di 8.400, numero mai raggiunto prima. Continua ad ottenere grandi consensi il format ideato nel 2014 dal ‘patron’ del Rit Renzo Magnani per consentire agli appassionati di accostarsi al mondo dei rally. Con lo slogan #rallypertutti le adesioni in terra veneta hanno superato il tetto degli 800 iscritti. Ad attenderli sul tracciato ci saranno le 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo. Grande interesse per la prestigiosa partnership con Generali Italia in chiave sicurezza stradale, mentre è strategica la presenza dell’Aci di Sticchi Damiani. Prossima tappa a in Sicilia sull’Autodromo di Pergusa, con iscrizioni ancora aperte su www.rallyitaliatalent.it.