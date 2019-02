(ANSAmed) – SOFIA, 21 FEB – Il 60% dei bulgari valuta la politica estera dell’Uе come un fattore stabilizzante per la pace mondiale, mentre il 16% ritiene il contrario. È quanto è emerso da un sondaggio condotto dall’agenzia demoscopica Gallup International e pubblicato oggi a Sofia. In merito alla politica estera russa, il 43% dei bulgari la considera pacifica, mentre il 27% percepisce Mosca come una minaccia alla pace globale. Il 56% dei bulgari nutre riserve sulla politica di pace degli Stati Uniti e solo un quinto degli intervistati ha fiducia nella politica estera statunitense. Per la Cina, oltre il 52% dei bulgari si e’ detto non in grado di valutare la politica estera di Pechino.