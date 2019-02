(ANSA) – ROMA, 21 FEB – Conto alla rovescia per il Venezuela Aid Live, il concerto di raccolta fondi per gli aiuti umanitari alla popolazione del Paese: l’evento, organizzato dal fondatore della Virgin, Richard Branson, si svolgerà domani sul versante colombiano del ponte di Las Tienditas, bloccato con camion e container dal governo di Nicolas Maduro, che respinge ogni assistenza internazionale, denunciando che è solo “uno show” per giustificare un’invasione militare nel suo territorio. Secondo gli organizzatori sono attese 500.000 persone. Sul posto sono già arrivate 400 tonnellate di attrezzature, inclusa una impalcatura alta 16 metri. Nello spazio sono inoltre state installate undici torri sonore. Finora sono 32 gli artisti confermati. Tra questi, molti ‘big’ della musica in spagnolo: dal madrileno Alejandro Saenz, al dominicano Juan Luis Guerra, al portoricano Luis Fonsi (interprete della hit ‘Despacito’). Il mega-concerto dovrebbe durare 5 ore, dalle 11 alle 16 (dalle 17 alle 22 in Italia).