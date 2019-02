(ANSA) – ROMA, 21 FEB – “Ammiro le persone che danno la vita nelle attività che svolgono. E Simeone è uno di questi, il suo calcio non è così armonioso, ma ha grande entusiasmo e generosità, sono degli eroi”: lo dice Arrigo Sacchi, a un Giorno da Pecora su RadioRai, intervenendo sulle polemiche per l’esultanza volgare del tecnico argentino al primo gol nella vittoria del suo Atletico sulla Juve. “La sconfitta dei bianconrei mi ha sorpreso – ha aggiunto entrando nel merito del risultato – La Juve sembra sempre abbastanza parsimoniosa, come se volesse risparmiare per poi dare il massimo. In Europa, però, si vince con il calcio offensivo, di dominio”.