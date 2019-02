(ANSA) – MILANO, 21 FEB – 115 atleti italiani sono pronti a scendere in campo per partecipare ai Giochi Mondiali di Special Olympics, l’evento di sport e inclusione che dal 14 al 21 marzo riunirà ad Abu Dhabi 7.000 sportivi con disabilità intellettiva provenienti da 170 Paesi. Ad accompagnare la squadra di ginnastica artistica italiana c’è Procter & Gamble con la campagna di raccolta fondi #IoAdottoUnCampione. Da oggi fino al 31 marzo, acquistando 3 prodotti dei marchi P&G nei negozi Acqua e Sapone aderenti, per ogni scontrino caricato P&G donerà 3 euro a Special Olympics Italia. Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è l’ex schermitrice Valentina Vezzali. “La ginnastica artistica, così come la scherma, è un sport con sani valori alla base. Una disciplina che vi spinge a credere in voi stessi e ad andare ogni oltre limite. Se farete ‘giocare il cuore’ nulla vi potrà fermare” è stato l’incoraggiamento “in punta di fioretto” della pluricampionessa olimpica e mondiale ai dieci ginnasti di Special Olympics riuniti a Milano da P&G.