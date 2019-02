(ANSA) – ROMA, 21 FEB – “Che ben venga la break dance alle Olimpiadi: l’Italia è un Paese pieno di ballerini bravi, questo non può che far bene al medagliere azzurro”. Milly Carlucci, da anni conduttrice di Ballando sotto le stelle, al telefono con l’Ansa, promuove a pieni voti la scelta del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi del 2024 di proporre al Cio fra le discipline a cinque cerchi anche la break dance. “Una scelta clamorosa e rivoluzionaria, che mi rende felice – prosegue la Carlucci -. Come nella danza ritmica o artistica, anche nella break dance c’è una miscela di arte e tecnica, forza atletica e ritmo, per questo necessita di una grande preparazione. E poi, al giorno d’oggi il movimento hip-hop, di cui la ‘break’ fa parte, è in grande crescita”. Milly Carlucci è sicura che gli atleti “italiani faranno bella figura e conquisteranno tanti successi in una disciplina come la break dance”, e sottolinea ancora che “servono sacrifici, preparazione e grande capacità atletiche per ottenere certi risultati”.