ROMA. – Prima giornata di gare ai Mondiali di sci nordico a Seefeld, e prima medaglia per l’Italia. A conquistarla è Federico Pellegrino, argento nella sprint in tecnica libera, gara in cui due anni fa a Lahti si era laureato campione del mondo. Sulla pista austriaca ha difeso con i denti il titolo iridato, ma si è dovuto arrendere al fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo, leader della classifica generale di Coppa del mondo. Il bronzo è andato al russo Gleb Retyvikh.

All’Olimpiade di PyeongChang, Klaebo aveva battuto Pellegrino nella sprint in tecnica classica. Nello skating il valdostano si è giocato le proprie chance dopo una finale molto tattica, in cui a un certo punto gli atleti in pista si sono praticamente fermati, studiandosi e guardandosi. Il primo a partire è stato Lucas Chanavat, poi Pellegrino ha risposto all’attacco partendo dalla quarta posizione e passando in prima, dov’è rimasto fino a pochissimi metri prima del traguardo.

Sulla salitella che conduceva al rettilineo finale Pellegrino sembrava in grado di prendere il largo nei confronti di Klaebo, poi il norvegese ha piazzato la zampata finale mettendo gli sci davanti a quelli del valdostano, al quale rimane la soddisfazione di aver lottato ad armi pari con un campione straordinario.

“Oggi devo cedere lo scettro della sprint – ha poi commentato l’azzurro -. Non che ci fossero troppi dubbi sulla carta, ma io ho cercato di correre al meglio e il meglio oggi significa medaglia d’argento, e può essere una grande soddisfazione. È stata una bellissima sfida, pensavo che qualcun altro avrebbe potuto impensierirci. Nel finale ho attaccato dove potevo: per me sarebbe stato impensabile sorpassare Klaebo nello sprint finale. Ci ho provato e almeno mi sono garantito l’argento. Come purtroppo è successo in questi anni Klaebo si è dimostrato più forte, io il mio Mondiale l’ho vinto due anni fa, tra due ce ne sarà un altro. La dedica? Sarò scontato, ma è per la mia Greta”.