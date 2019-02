(ANSA) – MILANO, 21 FEB – “Quando mi aspetto il ritorno di Icardi? Lo aspettiamo, non ho nulla da aggiungere a quanto già detto. Siamo fiduciosi in un suo ritorno quanto prima quando si riprenderà da questo fastidio al ginocchio”: così l’ad dell’Inter Beppe Marotta prima del fischio d’inizio contro il Rapid Vienna. “Abbiamo comunicato il cambio di fascia anche alla squadra – spiega – ma non credo che si debba arrivare a questa considerazione per avere prestazioni positive della squadra. C’è un atteggiamento di piena apertura, ribadisco che non è un provvedimento disciplinare. Speriamo di riaverlo presto”.