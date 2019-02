ROMA. – Le grandi opere? Per nove italiani su 10 sono fondamentali per aiutare il turismo. Lo sostiene un’indagine condotta dall’istituto Piepoli che in collaborazione con Confturismo-Confcommercio elabora ogni mese l’osservatorio dell’indice di fiducia del turista italiano. E se il raddoppio del passante di Genova è ritenuto importantissimo dall’82% degli intervistati, ben il 71% ritiene molto o moltissimo importante la realizzazione della Tav, la ferrovia ad alta velocità Torino-Lione.

Eseguita fra il 23 e il 28 gennaio 2019 su un campione di mille persone tra i 18 e i 74 anni, l’indagine ha sottoposto agli intervistati l’elenco di una serie di opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Tra queste anche il Tunnel del Brennero, la cui realizzazione sta a cuore al 78 per cento degli intervistati, il Terzo Valico del Giovi, ovvero la ferrovia ad alta velocità per il trasporto merci tra Genova e il nord Italia (75%) l’autostrada della Valtrompia (quella che collega Varese e Bergamo e in particolare gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio) (70%) la Pedemontana Veneta (65%), la Pedemontana lombarda (64%).

“Come promotore della cultura del fare, non posso che sostenere che le grandi opere siano un asset fondamentale per la crescita e lo sviluppo del turismo italiano – spiega il presidente di Confturismo-Confcommercio Luca Patanè – Mai come in questo periodo è necessario che ci si liberi dalle lungaggini burocratiche che hanno causato il blocco di tanti cantieri per far correre il Paese senza però rinunciare alla sostenibilità e alla trasparenza negli appalti, evitando gare al ribasso che vanno a danno degli imprenditori e attirano solamente la criminalità organizzata. La ricostruzione del ponte di Genova deve diventare simbolo di velocità e avanguardia, per promuoverci all’estero come paese efficiente e in grado di superare ogni difficoltà”.