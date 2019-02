ROMA. – Agenti accerchiati da un gruppo di residenti durante l’arresto di due ragazzi e un poliziotto che estrae la pistola. Tensione durante un’ operazione antidroga a Tor Bella Monaca, quartiere ‘difficile’ alla periferia di Roma. Attimi immortalati in un video girato da un palazzo che affaccia su quel tratto di strada.

Nelle immagini si vede una macchina ferma tra due volanti della polizia, un ragazzo che viene trascinato con forza fuori dall’auto e portato nella volante, alcune persone che si avvicinano e circondano gli agenti e un poliziotto che estrae la pistola puntandola per qualche istante verso di loro per farli allontanare. Il video è diventato ben presto virale facendo il giro dei social.

E’ stata “una disgustosa aggressione alle forze ordine da parte di spacciatori e spacciatrici. Andremo fino in fondo perché non esistono zone franche a Roma. Andrò personalmente a Tor Bella Monaca”, tuona il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

E non è la prima volta che in quel quartiere gli abitanti scendono in strada per ostacolare le operazioni delle forze dell’ordine. Tra gli episodi più eclatanti nell’estate 2015 una cinquantina di persone sono scese dai palazzi della stessa strada favorendo la fuga di due pusher appena fermati.

In quest’ultimo episodio, tutto sarebbe nato quando due romeni di 17 e 24 anni a bordo di un’auto hanno cercato di seminare le pattuglie del Reparto Volanti tra le strade del quartiere. Durante l’inseguimento avrebbero preso strade contromano rischiando di investire anche pedoni tra cui una mamma che spingeva una carrozzina. La macchina è stata poi bloccata in via dell’Archeologia, dove si sono verificate le tensioni.

“A complicare il lavoro degli agenti i residenti che, radunatisi intorno alle due vetture, hanno provato, senza riuscirci, ad impedire l’arresto”, ha sottolineato la Questura. I due giovani sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La polizia ha poi effettuato una perquisizione domiciliare a casa di una 54enne, originaria di Nuoro e proprietaria della macchina guidata dal 24enne.

Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso della figlia della donna, una romana di 29 anni, un mazzo di chiavi che conteneva anche quella di un furgone dove dentro sono stati trovati 650 grammi di marijuana e un revolver risultato rubato. Le due donne sono state arrestate per spaccio in concorso e la 29enne anche denunciata per la ricettazione dell’arma.

Diversi i messaggi di solidarietà agli agenti. Matteo Orfini, presidente del Pd ha sottolineato: “Le immagini diffuse oggi da Tor Bella Monaca segnalano quanto sia difficile e prezioso il lavoro delle forze dell’ordine, soprattutto in quartieri particolarmente difficili. Non possiamo rassegnarci ad abbandonare all’illegalità interi quartieri che meritano molto ma molto di più”.

Mentre il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha chiesto: “Lo Stato faccia sentire forte la sua presenza, anche con l’Esercito. Stop zone franche”. Per la Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega, si tratta degli “effetti degli eventi accaduti solo qualche giorno fa a Torino dove l’impunità dimostrata nei confronti degli anarchici ha dato il via libera ad una dimostrazione di totale sbando”.

(di Chiara Acampora/ANSA)