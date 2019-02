(ANSA) – CARACAS, 22 FEB – Tomàs Rincon, capitano della nazionale di calcio venezuelana e centrocampista del Torino, ha chiesto oggi alle autorità del suo paese che permettano l’ingresso degli aiuti umanitari internazionali, in un breve video pubblicato su Twitter. “Cosa vi hanno fatto le madri che vedono i loro figli morire negli ospedali perché non ci sono le medicine? Che cosa vi hanno fatto quei bambini che vedono morire le loro speranze perché non hanno le cure necessario?”, ha chiesto il calciatore, rivolgendosi al governo di Nicolas Maduro. Rincon ha aggiunto che è arrivato il momento di “restituire la speranza ai venezuelani che vogliamo ricostruire il nostro paese”, indicando che “io sarò una parte attiva per la ricostruzione di quel Venezuela che tutti sognamo”, prima di concludere: “non perdiamo la speranza, Venezuela, io sono con voi!”.