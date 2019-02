(ANSA) – PARIGI, 22 FEB – Greta Thunberg, 16 anni, svedese, nuova star mondiale della lotta ai cambiamenti climatici, sfila oggi a Parigi al fianco dei giovani – mobilitati su scala mondiale – nella marcia per salvare il pianeta. Diventata famosa dopo il discorso pronunciato alla COP24 lo scorso dicembre, Greta – che ieri era alla manifestazione di Bruxelles – cerca di dare la sveglia ai suoi coetanei francesi, che sembrano poco disposti a mobilitarsi per motivi ecologici: “la Francia – dice in un’intervista a Le Parisien – è il paese dell’accordo di Parigi, un grande successo. La Francia è il paese della COP21, deve fare quello che dice! Io non so perché i giovani si mobilitano in massa in alcuni paesi e non in altri. In Svezia siamo pochi a farlo, non più di un centinaio ogni settimana. Ma la lotta al riscaldamento climatico è una lotta globale, non importa il luogo in cui si svolge o chi la guida. Attraversiamo una crisi senza precedenti e dobbiamo affrontarla come tale”.