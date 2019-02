(ANSA) – FOLIGNO (PERUGIA), 22 FEB – Sono regolarmente nelle loro classi della scuola elementare frequentata nel folignate i due fratellini di colore che sarebbero stati derisi da un insegnante supplente. Ad accompagnarli sono stati i genitori. Non è invece al lavoro il maestro, rimasto a casa. A suo carico il Ministero dell’Istruzione ha già annunciato la sospensione in via cautelare. I genitori si sono quindi recati alla procura della Repubblica di Spoleto per formalizzare una denuncia. Con la coppia l’avvocato Silvia Tomassoni, legale della famiglia.