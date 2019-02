(ANSA) – MILANO, 22 FEB – Il Milan importa due nuovi manager dalla Premier League: Casper Stylsvig è stato nominato Chief Revenue Officer, mentre James Murray diventa Chief of Staff dell’ad Ivan Gazidis. “Riconosco in loro degli autentici leader, con un alto livello di capacità e una profonda conoscenza del sistema calcio – il messaggio di benvenuto di Gazidis -. Insieme al nostro team, ci aiuteranno a portare il Milan verso il futuro con tutta la passione ed eccellenza che il nostro club merita”. Stylsvig lascia il Fulham, dove ha ricoperto lo stesso ruolo, dopo aver lavorato nel Manchester United come Head of Sales and Global Sponsorship e nel Barcelona come Business Development Manager. La sua nomina, spiega un comunicato, è in linea con la visione strategica di Gazidis di guidare le vendite e aumentare i ricavi attraverso tutte le divisioni commerciali del club. Come Gazidis, proviene dall’Arsenal Murray, per cinque stagioni Head of Business Strategy della società londinese, dopo un’esperienza in Accenture.