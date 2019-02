(ANSA) – ROMA, 22 FEB – Adesso è ufficiale, Tiger Woods salterà l’Honda Classic di golf per giocare poi l’Arnold Palmer Invitational e il Player Championship, tornei del PGA Tour. “E’ una rinuncia dolorosa -l’annuncio del californiano- ma devo gestire le forze in vista dei tanti appuntamenti stagionali”. Turno di riposo, dunque, la prossima settimana (28 febbraio – 3 marzo), per “The Big Cat”. Che dopo aver disputato il Genesis Open è adesso in Messico al fianco dei migliori player nel WGC. Poi approfitterà di un piccolo break, con la decisione di non andare a Palm Beach Gardens. Ma sempre in Florida l’ex numero 1 al mondo duellerà nell’Arnold Palmer (7-10 marzo a Orlando) prima e nel Players Championship (14-17 marzo a Ponte Vedra) poi. In attesa del grande appuntamento, quello col Masters Tournament (11-14 aprile in Georgia, Usa). Meno sforzi e più risultati per arrivare alla fine dell’anno in buona forma. Woods non vuole ripetere gli errori del 2018, di qui la scelta di saltare alcuni appuntamenti di cartello del PGA Tour.