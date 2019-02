(ANSA) – Bansko (Bulgaria), 22 feb – Confermando il titolo iridato appena conquistato, il francese Alexis Pinturaul in 1.55.55 ha vinto la combinata di cdm di Bansko, suo successo n. 22. Che gli vale anche la coppa di disciplina . Seguono in 1.56.23 l’austriaco Marcel Hirscher e lo sloveno Stefan Hadalin in 1.56.24. Miglior azzurro Riccardo Tonetti quarto in 1.56.66, lo stesso posto che aveva occupato nella combinata iridata di Aare. Decisamente piu’ indietro Christof Innerhofer che ha chiuso in 1.58.98 mentre non ha partecipato alla prova di slalom l’azzurro Dominik Paris. 13/o dopo la prova di superG, Paris ha preferito riposarsi in vista del superG di domani, la disciplina in cui è campione del mondo.