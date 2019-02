(ANSA) – VENEZIA, 22 FEB – I vigili del fuoco di Venezia sono intervenuti nelle prime ore di oggi per il recupero di un’auto della vigilanza portuale caduta nell’acqua alla banchina ‘Molo A’ di Marghera. L’incidente – riferiscono i vigili del fuoco – sarebbe stato causato da una manovra improvvisa del conducente, che a causa della fitta nebbia per evitare un ostacolo è finito in acqua. L’uomo è riuscito a uscire dalla vettura e a risalire la banchina dando l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori di Vicenza, la motobarca della Marittima di Venezia e l’autogru di Mestre; con il sonar dell’imbarcazione è stata individuata l’auto sul fondale del porto, a 12 metri di profondità, dove è stata agganciata per essere issata dall’autogru. Sul luogo delle operazioni anche un’imbarcazione della Guardia costiera.(ANSA).