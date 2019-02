(ANSA) – TORINO, 22 FEB – “Il duello con la Ferrari? Al momento siamo davanti a loro, non so se di mezzo secondo. I numeri in questo periodo di test lasciano il tempo che trovano”. Lewis Hamilton, ospite della Petronas nello stabilimento di Santena (Torino), lancia il guanto di sfida alla scuderia di Maranello. “Non credo che quest’anno sarà un testa a testa tra me e Vettel – spiega il campione del mondo in carica -, ci sono almeno sei piloti che possono lottare per la vittoria”.