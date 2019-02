(ANSA) – TRIESTE, 22 FEB – Con 2.689 partecipanti la Barcolana è ufficialmente la regata più affollata del mondo. Lo ha certificato il Guinness World Record (GWR), che ha inserito la 50/a edizione della sfida tra i primati mondiali. Il record è stato ottenuto il 14 ottobre 2018 a Trieste e la certificazione è giunta in questi giorni dopo la procedura di analisi effettuata ex post dall’organizzazione del GWR. “Siamo davvero contenti di questa attestazione ufficiale – ha detto il presidente della Società velica di Barcola e Grignano, organizzatrice della Barcolana, Mitja Gialuz – eravamo presenti nel Guinness molti anni fa, come regata a partenza unica con il maggior numero di barche al via, oggi abbiamo una descrizione più ampia e completa della nostra unicità, e ne andiamo davvero orgogliosi”. Secondo Gialuz, “l’unicità dell’evento, il primato sono elementi caratterizzanti, importanti per inquadrare la Barcolana, ma sono un punto di partenza e non di arrivo”.