NYON (SVIZZERA). – Per proseguire il loro percorso in Europa, Inter e Napoli dovranno superare l’esame di tedesco. L’odierno sorteggio di Nyon ha infatti abbinato l’Eintracht Francoforte all’Inter (andata in Germania il 7 marzo alle ore 18,55; ritorno a Milano il 14 alle ore 21) ed il Salisburgo al Napoli (andata al San Paolo il 7 alle ore 21; ritorno in Austria il 14 alle ore 18,55) per gli ottavi di finale di Europa League.

A Nyon, Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, non era particolarmente felice dell’esito del sorteggio. “Ci tocca un avversario duro da battere. Il Francoforte e’ una squadra sempre competitiva, che non molla mai fino all’ultimo”, ha detto l’argentino. Secondo lui l’Eintracht constituisce un ottimo mix fra ”giocatori di esperienza ed altri giovani e promettenti. E’ una squadra molto forte fisicamente”.

Tuttavia, Zanetti ricorda che ”l’Inter è cresciuta tantissimo nelle ultime partite e bisogna continuare. Solo così si può ambire a passare il turno. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo alla competizione. Sento tanta voglia in seno al gruppo”. Senza lasciarsi ‘distrarre’ da beghe interne, tipo il ‘caso Icardi’. ”Occorre creare i presupposti per vincere”, insiste Zanetti. ”Icardi è sempre un giocatore importante per noi. Bisogna chiarire ciò che c’è da chiarire per il bene della squadra.”

Membro del comitato di direzione dell’Eintracht, Axel Hellmann promette spettacolo. ”L’Inter è uno dei top-team in Europa, un avversario difficilissimo da superare. Ma noi ce la metteremo tutta, anche perché siamo l’ultimo club tedesco ancora in lizza in Europa League e ci teniamo a rappresentare degnamente il paese.” Il fatto di aver superato due volte la Lazio nella fase a gironi (4-1 e 2-1) non dà particolare fiducia al dirigente dell’Eintracht. “Le squadre italiane sono sempre molto difficili da affrontare. Quando abbiamo battuto 4-1 la Lazio, i romani erano rimasti in nove. Erano circostanze particolari”.

Secondo lui, due fattori possono consentire al Francoforte di superare il turno. “Il nostro pubblico è fantastico. Abbiamo fatto registrare il tutto esaurito in tutte le nostre gare casalinghe di Europa League. E poi abbiamo segnato 23 reti nella competizione. Speriamo di fare un gol in più dell’Inter”. La squadra allenata dall’austriaco Adi Hütter è attualmente settima in Bundesliga con 34 punti in 22 partite.

Quanto al Napoli, la squadra della Red Bull, semi-finalista nella scorsa Europa League dopo aver estromesso la Lazio nei quarti, domina in modo assoluta in patria. Gli uomini del tedesco Marco Rose sono imbattuti in campionato dopo 18 giornate e contano 14 punti di vantaggio sul primo inseguitore, il LASK Linz. “Servono due grandi partite, loro nel girone hanno vinto sei partite su sei”, avverte dall’Italia Carlo Ancelotti.

Sorridono, dopo il sorteggio, il Chelsea di Maurizio Sarri cui è stato accoppiata la Dinamo Kiev, e l’Arsenal, che si incrocerà col Rennes. Tabellone meno agevole per le tre spagnole rimaste in lizza: il Villareal se la vedrà con lo Zenit di San Pietroburgo, il Siviglia con lo Sparta Praga, per il Valencia invece i russi del Krasnodar.

Intanto, dalla Uefa filtrano notizie sul caso dell’esultanza ‘offensiva’ di Simeone in Atletico Madrid-Juve di Champions: al momento nessun procedimento disciplinare, ma non è escluso che possa essere aperto nei prossimi giorni.