(ANSA) – ROMA, 22 FEB – “Sono qui in veste di presidente del Consiglio ma anche in quella di tifoso, la Roma mi piace, la squadra c’è, è ricca di giovani, e sono fiducioso in vista della Champions League”. Così il premier Giuseppe Conte intervenuto all’inaugurazione della nuova sede amministrativa della Roma nel quartiere Eur della Capitale. Il presidente del Consiglio, giunto assieme alla sindaca Virginia Raggi, si è intrattenuto con Francesco Totti, Bruno Conti, il ds Monchi e il vicepresidente Mauro Baldissoni. Il premier si è soffermato anche sul progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle: “Mi sembra migliorato rispetto a quello originale e bisogna fare un plauso al lavoro fatto da questa amministrazione”.