(ANSA) – WASHINGTON, 22 FEB – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lancia un “forte appello” alle parti in Venezuela per evitare ogni tipo di violenze. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro di New York Stephane Dujarric. “Qualsiasi perdita di vite umane e’ da considerare riprovevole”, ha aggiunto il portavoce.