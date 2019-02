(ANSA) – ROMA, 22 FEB – “C’è una grande attenzione del Governo per per il progetto dello stadio e per questa grande realtà imprenditoriale. Mi auguro che questo investimento venga presto cantierizzato, vogliamo che il 2019 sia l’anno degli investimenti”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede amministrativa della Roma, nel quartiere Eur.