(ANSA) – ROMA, 22 FEB – “Spero che dalle urne possa uscire un segnale chiaro che ponga fine a quel patto scellerato tra i socialisti e i popolari che ha tradito gli ideali europei e ci ha consegnato un’Unione che ha calpestato le identità e la dignità dei popoli per fare gli interessi dei burocrati e della finanza speculativa”. Così Giorgia Meloni alla Convenzione di Acre, l’alleanza dei conservatori e riformisti europei che si riunisce a Roma dopo aver formalizzato l’ingresso di Fdi. “Noi non siamo antieuropeisti: lo sono quelli che hanno trasformato un sogno in un comitato d’affari” premette dal palco della convention la presidente di Fdi.