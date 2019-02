(ANSA) – VARESE, 22 FEB – Meo Sacchetti non vuole ancora sentire parlare della possibile convocazione di Belinelli, Datome, Gallinari e Melli ai prossimi Mondiali, un pass conquistato questa sera al PalaOldrini di Masnago (Varese) dalla sua Nazionale: “Questo gruppo merita il più assoluto rispetto e non sarebbe giusto parlarne ora. Ne parleremo tra qualche settimana, sicuramente dopo la gara di lunedì contro la Lituania”. Sacchetti torna poi sereno e scherza: “Non sono mai stato in Cina. Contro l’Ungheria abbiamo disputato una partita eccellente, con una difesa molto attenta. Ci è capitata l’occasione e l’abbiamo colta, siamo stati bravi”.