(ANSA) – MILANO, 22 FEB – “Non erano scontati questi tre punti”. Rino Gattuso sottolinea l’importanza contro l’Empoli che tiene il Milan saldo in zona Champions. “In settimana abbiamo avuto qualche problemino: Paquetà ha avuto l’influenza, Bakayoko non doveva giocare perché non è stato bene – ha detto -. Non mi è piaciuta l’interpretazione della partita, contro un Empoli chiuso facevamo il solletico. Nel primo tempo abbiamo giocato col freno a mano tirato, nel secondo tempo l’abbiamo interpretata bene”.