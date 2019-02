(ANSA) – MILANO, 22 FEB – Beppe Iachini non nasconde un po’ di rabbia per la sconfitta 3-0 subita dal suo Empoli contro il Milan a San Siro. “Sì, perché abbiamo fatto un buon primo tempo, dovevamo solo essere più bravi nella scelta finale quando ripartivamo – ha commentato a Sky Sport l’allenatore dei toscani -. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto un’occasione per passare in vantaggio e un minuto dopo abbiamo perso una palla sanguinosa: non si può venire a San Siro con le scarpe di gomma e perdere una palla al limite dell’area. Non mi è andato giù il primo gol subito, è troppo grave quell’ingenuità. Paghiamo qualche errore di gioventù o di ingenuità che in questa categoria non ti puoi permettere”.