(ANSAmed) – TUNISI, 23 FEB – Migliaia di persone hanno manifestato ieri per le strade di Algeri, Orano, Sidi Bel Abbes, Sétif, Touggourt, Tiaret, Bordj Ménaïel per protestare contro la quinta candidatura alle elezioni presidenziali di Abdelaziz Bouteflika. Lo rendono noto i media locali precisando che nella capitale le forze dell’ordine hanno dovuto far uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla accalcatasi davanti al palazzo presidenziale di El Mouradia.