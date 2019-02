(ANSA) – PECHINO, 23 FEB – Il leader nordcoreano Kim Jong-un sarà impegnato “presto” in una “visita ufficiale” di amicizia in Vietnam. Lo annuncia l’agenzia di stampa di Hanoi, Vietnam News Agency, secondo cui Kim, presidente del Partito dei Lavoratori e della Commissione degli Affari di Stato, è stato invitato da Nguyen Phu Trong, segretario generale del Partito comunista e presidente del Vietnam. L’arrivo di Kim, secondo indiscrezioni, è atteso per lunedì 25 febbraio, pochi giorni prima del secondo summit col presidente Usa Donald Trump del 27-28 febbraio.