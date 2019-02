(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Tanto spettacolo e vari movimenti di classifica nel turno di questa notte in Nba, che ha visto il ritorno alla vittoria in modo convincente per i Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 112-106 sui Grizzlies e vedono i playoff conquistando l’ottavo posto a ovest. Ottima prova del’azzurro che ha segnato 23 punti. E’ andata male, quasi una beffa, all’altro azzurro in campo stanotte, Marco Belinelli, autore di una splendida partita con i suoi Spurs, forse la sua migliore gara della stagione, 21 apunti a segno, ma finita con una sconfitta per 120-117 contro i Raptors. Un ko maturato negli ultimi secondi di gioco, quando il risultato sembrava ormai acquisito per i texani. Partita spettacolare fra Oklahoma e Utah Jazz, finita con l’insolito punteggio di 148-147, con un canestro alla sirena firmato da Paul George, autore di ben 45 punti. Poco meno ne ha segnati il rivale in campo avverso Russell Westbrook, che si è fermato a 43 (e 15 rimbalzi). Nelle altre gare, successo importante in chiave playoff di Detroit su Atlanta, 125-122; Denver ha superato Dallas 114-104, e Indiana è passata su New Orleans 126-111. In classifica tutto immutato, a est sono davanti a tutti i Bucks, seguiti dai Raptors; a ovest comandano i Warriors, seguiti da Denver.(ANSA).