(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Si potrà diventare cronometristi sportivi già sui banchi di scuola. Lo prevede il progetto “A tempo di record, il cronometraggio e lo sport”, messo a punto dalla Federazione cronometrici (Ficr) e approvato dall’organismo nazionale per lo sport a scuola che vede la partecipazione insieme del Miur, Coni e Cip. Il progetto è stato presentato dal presidente della Federcronometristi, Gianfranco Ravà, in occasione degli Stati Generali Ficr riuniti oggi al Coni, alla presenza fra gli altri del presidente di Sport e Salute Fabbricini, del vice presidente vicario del Coni Chimenti. Obbiettivo dell’iniziativa -ha detto Ravà- “individuare un percorso partecipato che porti innovazione, individui le necessità del territorio e sviluppi appieno le potenzialità del mondo Ficr”. Il progetto, ha sottolineato Ravà, è nato per mettere a sistema iniziative pilota già sperimentate in varie regioni, nell’ottica di diffondere la cultura sportiva tra i giovani e favorire il reclutamento di nuovi cronos.