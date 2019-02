(ANSA) – VIGEVANO (PAVIA), 23 FEB – La Guardia di Finanza di Pavia ha arrestato in flagranza, per utilizzo indebito di carte di credito, il direttore dell’ufficio postale di Vigevano 2, e lo ha denunciato per un ammanco di cassa di circa 40.000 euro. I militari gli hanno trovato 58 Postepay ricaricabili, intestate a ignari clienti, nel cassetto dell’ufficio, in tasca e a casa. Da quattro di queste erano stati appena prelevati 3 mila euro in contanti. L’ammanco complessivo sarebbe di 40 mila euro. Le indagini sono partite da accertamenti relativi alle dichiarazioni Isee di alcuni anziani, che non risultavano aver dichiarato la titolarità di carte di credito o di debito appoggiate ai loro conti correnti. Per garantire la continuità del servizio postale, La GdF ha attivato la struttura di fraud management di Poste Italiane, che è intervenuta sul posto e si è attivata per individuare le operazioni irregolari effettuate dal direttore dell’ufficio. (ANSA).