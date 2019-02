(ANSA) – TORINO, 23 FEB – Il gestaccio di Simeone “non l’ho avevo neppure visto. L’ho saputo il giorno dopo guardando i giornali, ma sui comportamenti degli altri non dico niente: non sta a me giudicare. Ognuno si comporta come vuole”. Così Allegri sulla volgare esultanza del Cholo dopo il primo gol dell’Atletico.