(ANSA) – MILANO, 23 FEB – ”Firenze un esame senza Icardi? Non è una sfida contro Icardi, è un’opportunità di crescita. C’è l’ambizione di andare a giocare partite più qualitative. Una squadra come l’Inter difficilmente dipende da un giocatore. Se si riduce a questo, non è una squadra di livello. Ci sono altri giocatori di qualità che ti permettono di stare dentro una classifica di livello”: lo dice il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. ”La Fiorentina – continua – è in eccezionale condizione. Hanno lavorato bene con gli inserimenti sul mercato e Pioli ha trovato la quadratura. Sa quando aspettare o ripartire velocemente. E’ un momento difficile per affrontarla”.