(ANSA) – TORINO, 23 FEB – “Per arrivare al meglio alla sfida del 12 marzo con l’Atletico dobbiamo fare bene in queste tre partite di campionato, iniziando da Bologna. Dobbiamo raccogliere una delle otto vittorie che ci servono per vincere lo scudetto”. Lo ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia della partita al ‘Dall’Ara’. “Con il nuovo allenatore hanno un altro piglio, hanno vinto a San Siro, pareggiato con il Genoa e a Roma non meritavano di perdere – ha aggiunto il tecnico bianconero -. Quindi per noi domani sarà una partita importante con l’obiettivo di arrivare allo scontro diretto a Napoli con il vantaggio immutato”.