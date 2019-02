(ANSA) – MILANO, 23 FEB – ”Quota Champions a 72 punti? Non lo so. Ci sono momenti dove si abbassano le percentuali o le vittorie di seguito mentre ce ne sono altri in cui tutte conquistano punti. Grosso modo sono 72 punti”: lo dice il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. ”Abbiamo avuto un momento particolare. Non siamo riusciti a fare punti nonostante il margine, la differenza ora si è assottigliata ma l’importante è aver ritrovato le nostre qualità. Sono ottimista. La squadra sta bene. Le attenzioni – aggiunge – sono rivolte al fatto di misurarsi sempre a partite importanti e di livello. Siamo sulla strada giusta”.