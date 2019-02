(ANSA) – GENOVA, 23 FEB – E’ categorico, Marco Giampaolo: la partita col Cagliari è il crocevia per l’Europa dopo tre sconfitte di fila con Napoli, Frosinone e Inter: “Bisogna vincere per restare attaccati al carro delle ambizioni, a quello che è il nostro sogno -ha detto. Vogliamo il successo attraverso i contenuti, non con le parole”. Il tecnico della Samp domani al Ferraris punta a cancellare questo ciclo negativo. Avrà una formazione in emergenza con le assenze di Linetty (squalificato) e degli infortunati Ramirez, Tonelli e Barreto: gioca Jankto a centrocampo, in difesa toccherà a Colley. A Saponara il compito di innescare la coppia Quagliarella-Gabbiadini. Il tecnico blucerchiato dice che l’obiettivo può essere l’Europa: “La squadra ci crede, io pure. Credo si possa lottare per quell’obiettivo fino all’ultima di campionato. Il gruppo ha i mezzi giusti: non si deve mollare di un centimetro”. Poi si parla del Cagliari e Giampaolo avverte: “affronteremo una squadra che ha bisogno di punti e verrà qui a vendere cara le pelle”.