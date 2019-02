(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Romeo Sacchetti sarà ct della Nazionale di basket fino al 2021. Il presidente Fip, Giovanni Petrucci, gli ha prolungato il contratto, in scadenza quest’anno, per due stagioni. Lo fende noto un comunicato della Federbasket. Sacchetti sarà in panchina non solo al Mondiale, la cui qualificazione è stata conquistato proprio ieri sera a Varese, ma anche nel successivo percorso di avvicinamento all’Olimpiade di Tokyo 2020 e agli Europei del 2021. “Questa decisione – ha spiegato Petrucci – è stata presa ben prima della matematica qualificazione mondiale. Ho grande fiducia in ‘Meo’ e nel lavoro che ha fin qui svolto con la squadra. L’obiettivo più immediato è il Mondiale in Cina, ma le nostre attenzioni sono rivolte anche all’Olimpiade e all’EuroBasket 2021 che speriamo di poter co-organizzare”. “Inutile dire che sono felice – ha aggiunto Sacchetti -. Come ho avuto già modo di dire, in azzurro si è creato un ambiente piacevole e di reciproca stima con tutti, dai giocatori allo staff”.