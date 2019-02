(ANSA) – VIESTE (FOGGIA), 23 FEB – Il forte vento di tramontana che dalla notte scorsa sta soffiando sul Gargano, con raffiche oltre i 70 chilometri orari, ha fatto crollare a Vieste, in località Marina piccola, una impalcatura realizzata sulla parte sovrastante l’ufficio di informazioni turistiche (Iat) e realizzata per lavori di demolizione e ricostruzione di un appartamento a ridosso dello stesso antico edificio. Non ci sono feriti. Il crollo è avvenuto poco dopo le 8:30 quando gli operai non erano ancora al lavoro e la piazza sottostante era ancora vuota. Nell’ufficio Iat c’era un solo dipendente rimasto illeso. Sul luogo sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri che, con l’ausilio della protezione civile, hanno messo in sicurezza tutta la zona.(ANSA).