(ANSA) – CRANS MONTANA (SVIZZERA), 23 feb – “Il mio segreto? Restare concentrata”. Sofia Goggia ha appena vinto la discesa libera di Crans Montana, valida per la Coppa del mondo e festeggia a suo modo una giornata di gare abbastanza insolita. Il servizio cronometraggi in tilt, qualche incertezza organizzativa, la ricerca della vittoria dopo i 100 giorni di infermeria, non hanno turbato più di tanto la campionessa olimpica. “E’ un risultato molto meno scontato di quanto possa apparire, dice. Ci sono state delle interruzioni, lunghi intervalli. In più mi hanno fermata a 10″ dalla partenza con i bastoni già puntati fuori dal cancelletto, però sono rimasta concentrata. Ho tanta voglia di gareggiare e sciare forte, mostrare le cose di cui sono capace. Sto vivendo questi risultati con molta tranquillità, credo di provare maggiore gioia nell’immaginarli piuttosto che viverli, mi piace tanto lavorare per raggiungerli”.