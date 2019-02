(ANSA) – TREVISO, 23 FEB – Pur privo di ben 17 giocatori convocati in nazionale dal ct azzurro O’Shea e di altri 4 con problemi fisici, il Benetton Treviso ha battuto i Dragons gallesi per 57-7 (5-0) in una partita della 16/a giornata del Guinness Pro14 (ex Lega Celtica). Come evidenziato dal risultato finale, quello di Treviso è stato un dominio, con nove mete all’attivo dei biancoverdi, segnate da Rizzi, Tavuyara, Sperandio (2), Ioane, Pettinelli, Cannone (2) e Barbieri. 6 le trasformazioni di Rizzi. Quelli di oggi per il Benetton sono numeri da record: non aveva mai segnato così tanti punti in una partita di Pro14 dal 2010-2011, anno dell’ingresso dei veneti (ora al secondo posto nella Conference B) nella competizione celtica, e nemmeno aveva mai vinto con un divario così largo.