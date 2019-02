(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Il Bayern Monaco torna, almeno virtualmente, in vetta alla classifica della Bundesliga. E lo fa battendo in casa, nella 23/a giornata, l’Hertha Berlino. Per la squadra di Niko Kovac ha deciso il match la rete di Javi Martinez, al 17′ della ripresa, su assist del colombiano James Rodriguez. Con questo successo il Bayern Monaco si porta a 51 punti in classifica e aggancia il Borussia Dortmund, al culmine di un lungo inseguimento; tuttavia, la squadra di Lucien Favre deve ancora scendere in campo. Lo farà domani, alle 18, in casa contro il Bayer Leverkusen, attualmente quinto con 36 lunghezze.