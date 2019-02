(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Lo snowboard italiano ed internazionale farà tappa ad Obereggen (a 20 minuti da Bolzano), cuore del comprensorio altoatesino del Latemar (con Pampeago e Predazzo) sabato 2 e domenica 3 marzo. Nello snowpark di Obereggen, si svolgerà la finale nazionale congiunta del Rookie Tour Italy e del circuito della Federazione Snowboard Italia, Italian Snowboard Tour. I 4 vincitori del tour (Rookie e Grom, maschili e femminili), a cui si aggiungerà un atleta con wild card a discrezione degli organizzatori, parteciperanno alle World Rookie Finals 2019 a Kitzsteinhorn Zell am See-Kaprun in Austria dal 25 al 30 marzo. Le gare di snowboard costituiscono uno dei principali appuntamenti sportivi del comprensorio di Obereggen, inaugurati con la storica Coppa Europa sulla pista Absam-Maierl. Gli appuntamenti di sabato e domenica costituiranno il momento sportivo più prestigioso in concomitanza col Carnevale di Obereggen in programma dal 28 febbraio al 5 marzo, come vuole una tradizione consolidata.