(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Nella prima giornata dell’Egypt Open G2 di Taekwondo, in corso a Hurghada in Egitto, l’Italia conquista 2 medaglie di bronzo, una con Vito Dell’Aquila nella categoria -58 kg e una con Laura Giacomini nella -73 kg. Per Dell’Aquila, in particolare, si tratta di punti importanti in chiave Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla sua buona prestazione in terra egiziana.