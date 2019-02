(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Jaques Villeneuve è salito sulla Ferrari 488 GT3 con cui si schiererà nel Campionato Italiano GT Endurance insieme a Giancarlo Fisichella e Stefano Gai. L’equipaggio della scuderia Baldini ha effettuato i primi giri sulla super car del Cavallino sulla pista romana di Vallelunga venerdì 22 febbraio. Proprio il pilota canadese, campione del mondo F1 nel 1997, ha monopolizzato l’attenzione degli addetti ai lavori presenti in autodromo, che per primi hanno visto un Villeneuve di nuovo su una Ferrari. Primi test dedicati a prendere confidenza con la vettura: “Sono molto contento di correre nel GT italiano – ha tenuto a precisare il pilota canadese, campione del mondo F1 1997 – Ho trovato la Ferrari 488 veloce, divertente ed ha un buon carico aerodinamico, erano anni che non guidavo una macchina così. Bello tornare su questa pista che conoscevo dai tempi della F.3. La nostra Ferrari è numero 27, anche se preferisco il 12, ma 27 va bene”.