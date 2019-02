(ANSA) – TARANTO, 23 FEB – “Voglio studiare medicina e specializzarmi in cardiochirurgia. Non voglio fuggire all’estero, ma voglio rimanere assolutamente qui in Italia”. Ha le idee chiare Giuseppe Bungaro, il 18enne di Fragagnano (Taranto) che mercoledì 13 marzo sarà insignito dal presidente Sergio Mattarella del titolo di ‘Alfiere della Repubblica’. Giuseppe, studente al liceo scientifico, ha progettato uno stent pericardico capace di ridurre i rischi post operatori dei pazienti sottoposti ad angioplastica. Si è aggiudicato la medaglia d’oro alle Olimpiadi internazionali dei Progetti Scientifici ed è vincitore dell’European Union contest for young scientists. “Tutto è iniziato con problematiche familiari a livello cardiocircolatorio”, racconta all’ANSA Giuseppe ricordando il motivo per cui si è “imbattuto nella tecnica dell’angioplastica e nei problemi post operatori”. “Lo stent che ho realizzato – spiega – utilizza nuovi materiali che tendono a ridurre in particolare i rischi di infiammazione sistemica del vaso”.