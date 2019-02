(ANSA) – PARIGI, 23 FEB – La Francia ha battuto la Scozia per 27-10 (10-3) in una partita del 6 Nazioni di rugby. Per i Coqs mete di Ntamack, Huget, Alldrit (2), 1 trasformazione e 1 calcio piazzato di Ramos e 1 trasformazione di Serin. Per gli ospiti 1 calcio piazzato di Laidlaw e 1 meta di Price trasformata da Hastings. Per il ct della Francia Jacques Brunel (ex allenatore dell’Italia) è stata la quarta vittoria nelle ultime 14 partite.