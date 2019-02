(ANSA) – TORINO, 23 FEB – Fermata l’Atalanta in uno scontro diretto per l’Europa, “arriva il difficile: ci aspettano tre gare in cui dobbiamo far vedere la nostra maturità contro squadre con una classifica peggiore della nostra”. Il tecnico granata Walter Mazzarri guarda già oltre, ma non fa passare in sordina il successo “sull’unica squadra che quest’anno ha battuto la Juve in Italia”, costruito sulla solidità difensiva e sulla ritrovata verve di Iago Falque: “Ci voleva, pativa il momento negativo sotto porta. Dopo il gol ha disputato una partita sontuosa: non solo lui, anche Moretti è stato enorme, importante sotto tutti i punti di vista”. Non per tutti i 90′ il Toro è stato come lo voleva Mazzarri: “Abbiamo sofferto la prima parte del primo tempo, quei 15 minuti che non mi sono piaciuti. Negli spogliatoi abbiamo aggiustato qualcosa, poi nel secondo tempo siamo stati quasi perfetti. Lo saremmo stati se avessimo fatto il terzo gol”