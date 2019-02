(ANSA) – ROMA, 23 FEB – E’ della Yamaha di Maverick Vinales il miglior tempo nella prima giornata di test a Losail in Qatar in vista del via del Mondiale della MotoGp il prossimo 10 marzo. Dietro allo spagnolo in 1’55”051 la Suzuki di Alex Rins (+0”108) seguita dalle Ducati di Andrea Dovizioso (+0”499) e Danilo Petrucci (+0”543). Quinto tempo per l’altra Yamaha di Valentino Rossi (+0”553), mentre è solo decimo il campione del mondo Marc Marquez con un ritardo da Vinales di 1”116. Torna pista dopo l’infortunio l’altrao pilota della Honda Hrc Jorge Lorenzo non oltre il tempo il 21/o crono a oltre due secondi di distacco dal migliore.