(ANSA-AP) – CARDIFF, 23 FEB – Il Galles ha battuto l’Inghilterra per 21-13 (3-10) in un match della terza giornata del 6 Nazioni. Per i gallesi è la terza vittoria nel torneo che permette alla squadra del ct Warren Gatland di portarsi al primo posto in classifica con 12 punti, a +2 sugli inglesi, oggi alla prima sconfitta. Per il Galles le marcature sono state di Cory Hill e Josh Adams (1 meta a testa), Gareth Anscombe (3 calci piazzati) e Dan Biggar (1 trasformazione).Per l’Inghilterra Tom Curry (meta) ed Owen Farrell (1 trasformazione e 2 calci piazzati).